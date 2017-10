Rechter 'minder Marokkanen'-proces Wilders blijft gewoon aan

LIVE TWITTERGeert Wilders dient geen wrakingsverzoek in tegen de voorzitter van het gerechtshof. Hij zegt geen volledig vertrouwen te hebben in haar neutraliteit, maar ziet te weinig grond om te wraken.

Wilders plaatste afgelopen dinsdag, tijdens de eerste regiezitting van het hoger beroep in zijn zaak, zijn vraagtekens bij de neutraliteit van de voorzitter van het gerechtshof. Zij is namelijk ook voorzitter van een stichting, die vorig jaar een scriptieprijs uitdeelde aan een linkse activiste. Die zou ook betrokken zijn geweest bij een anti-Wilders-demonstratie. ,,Bent u de juiste persoon om mij te beoordelen?’’, vroeg Wilders aan de voorzitter.

Vanmorgen reageerde de voorzitter van het hof op Wilders’ vragen. Ze bevestigde dat ze voorzitter is van een stichting die een jaarlijkse scriptieprijs uitreikt, en dat die in 2016 ging naar een scriptie over vluchtelingenbeleid. Maar die prijs was voor het wetenschappelijke niveau van de scriptie en had niets met het onderwerp te maken. ,,U noemt haar een linkse activiste. Ik hecht eraan te zeggen dat de jury de studente alleen bij de prijsuitreiking heeft ontmoet. Ik heb haar alleen daar kort gesproken. Van andere activiteiten heb ik geen kennis.’’

Wilders reageerde zelf op haar opmerkingen. ,,U bent niet ingegaan op één punt: dat de jury de persoonlijke betrokkenheid prees van de auteur met ongedocumenteerde vluchtelingen. Dat geeft mij de indruk dat u sympathie heeft voor het onderwerp. Ik ga u niet wraken, dat is mij afgeraden, omdat er te weinig grond voor is. Maar ik wil u wel vragen of u zich wilt verschonen van deze zaak.’’ De voorzitter liet direct weten dat zij zich niet terugtrekt. Daarmee was de kwestie – voorlopig – afgedaan. De zitting is inmiddels hervat.

Fitna

Wilders botste al diverse malen met de rechterlijke macht. In 2010, tijdens het proces rond zijn film ‘Fitna’, liet hij de rechters wraken, waarna nieuwe rechters moesten worden aangesteld. Ook in 2016 probeerde hij dat tegen één van de rechters, die hij vanwege eerdere uitspraken ‘PVV-haat’ verweet. In zijn laatste woord in die zaak haalde Wilders toen nog eens fel uit naar de rechterlijke macht, die hij vooringenomenheid verweet. ,,Ik dacht dat Nederland een rechtsstaat was’’, zei Wilders. De rechtbank had in die zaak nota bene gekozen voor drie rechters die nooit lid van een politieke partij zijn geweest, juist om de schijn van partijdigheid te voorkomen.

De PVV-voorman staat terecht wegens de ‘minder Marokkanen’-uitspraken die hij deed in 2014. Vorig jaar werd hij daarvoor veroordeeld zonder strafoplegging. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.