Rechter probeerde MH17-proces te beïnvloeden: ‘Doelbewust en doorzichtig’

De Hoge Raad heeft een strafrechter van het Gerechtshof Den Haag op de vingers getikt om een poging tot ondermijning van het strafproces over vliegramp MH17. De rechter verspreidde onder haar collega’s een boek dat door haar broer was geschreven met daarin een complot over het neerhalen van de MH17. De rechtszaak noemde ze ‘een doelbewuste en doorzichtige cover-up’.

Volgens de Hoge Raad had de rechter ‘onmiskenbaar de bedoeling om betrokken rechterlijke ambtenaren en de loop van de rechtszaak te beïnvloeden’, zo staat te lezen in het vonnis. Uit onderzoek van het FD gaat het om rechter Charlotte van Rijnberk (68). De Hoge Raad stelt dat zij zich tijdens de strafzaak ‘met grote maatschappelijke impact’ rechtstreeks heeft gewend tot leden van de rechterlijke macht die met de behandeling van de zaak waren belast.

Vorig jaar werden in Nederland al twee Russen en een Oekraïner veroordeeld tot levenslange celstraffen. Zij waren in Oost-Oekraïne verantwoordelijk voor het binnenhalen, vervoeren en inzetten van de Russische Buk-raket. Daarmee werd op 17 juli 2014 het toestel van Malaysia Airlines uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.

Van Rijnbeeks broer schreef onder een pseudoniem het boek MH17. Een valse vlag terreuraanslag waarin een theorie wordt ontvouwd waarin hij Oekraïne aanwijst als schuldige van de aanslag. Op de achterflap staat bijvoorbeeld dat in het MH17-proces ‘de verkeerde personen terechtstaan’ en dat een in de rechtszaak gebruikt onderzoek ‘een door tunnelvisie of corruptie tot stand gekomen cover-up is’.

‘Een groot showproces’

Van Rijnbeek was vervolgens aanwezig toen het boek werd afgegeven aan de rechters en officieren van justitie en stuurde het ook aan de leider van het onderzoeksteam van het OM en de advocaat-generaal. Bovendien stuurde ze een brief aan de leider van het onderzoeksteam, de betrokken rechters, officieren van justitie en de advocaat-generaal. Van Rijnbeek zegt in die brieven dat ze zich heeft aangesloten ‘bij het in het boek geschetste alternatief en zich afzet tegen het in de rechtszaak gepresenteerde scenario’. Later heeft ze in gesprek met de advocaat-generaal de rechtszaak ‘een groot showproces’ genoemd.

De Hoge Raad neemt het haar kwalijk dat ze ‘het vertrouwen in het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht heeft ondermijnd’. Ze heeft een schriftelijke berisping gehad. Dat is volgens de Hoge Raad afdoende, omdat ze ‘inzicht heeft getoond in de onaanvaardbaarheid van het handelen (...) en heeft aanvaard niet meer werkzaam te zullen zijn in de afdeling strafrecht’. Ook heeft ze in haar carrière niet eerder een disciplinaire maatregel opgelegd gekregen.

Het FD schrijft dat Van Rijnbeek is overgeplaatst naar het team Belastingrecht. Haar advocaat wil dat niet bevestigen aan deze site en wil geen inhoudelijke reactie geven over de zaak.

