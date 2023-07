Rechter schuift zorgen over geluidshinder opzij: concerten Rammstein in Groningen gaan door

De concerten van Rammstein, vanavond en morgen in het stadspark in Groningen, gaan door. Dat laat de organisatie weten. Tegen de concerten was veel weerstand, voornamelijk vanwege zorgen over geluidshinder. Er was een rechtszaak aangespannen, maar alle bezwaren zijn afgewezen.

De rechtbank in Groningen deed donderdag uitspraak, waardoor slechts enkele uren voor aanvang van het eerste concert duidelijk was of die kon doorgaan. Volgens geluidsexpert Erik Roelofsen, die als deskundige in de zaak werd opgevoerd, bereikt Rammstein tijdens de concerten het geluidsniveau van een straaljager. ,,Je loopt acute gehoorschade op.”

Roelofsen is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter: ,,Omdat bezoekers en omwonenden serieus veel herrie voor hun kiezen krijgen.’’

Roelofsen en de stichting Natuurbeschermingswacht wilden gezamenlijk voorkomen dat de concerten zouden plaatsvinden. De rechtbank Noord-Nederland was gevraagd alle vergunningen en toestemmingen voor de concerten te schorsen. De zaak ging onder meer over de tijdelijke verhoging van de geluidsnorm van 100 naar 103 decibel. Tijdens de zitting op woensdag wees de stichting op de gevolgen voor de omwonenden en dieren die in de omgeving leven.

De rechter heeft Roelofsen en de stichting geen gelijk gegeven, maar ging mee in het verweer van de gemeente, die had gezegd dat het publiek dringend wordt geadviseerd gehoorbescherming te dragen. De gemeente Groningen en de organisatie wezen op het grote belang om de concerten te laten doorgaan. Het podium was al opgezet en er komen in totaal 110.000 bezoekers af op de twee optredens.

Gratis oordoppen

De KNO-afdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) deelt donderdag duizend gratis oordopjes uit aan bezoekers van het concert in het Stadspark.

Bij een geluidsniveau van 103 decibel is gehoorschade vrijwel onvermijdelijk als bezoekers geen oordoppen dragen, meldt het ziekenhuis. Myrthe Hol, hoogleraar otologie en KNO-arts bij het UMCG, voegt toe dat ‘ook 100 decibel geen veilig geluidsniveau is zonder gehoorbescherming. Het advies is om oordoppen in te doen bij geluid van meer dan 80 decibel. Doe je dit niet, dan kan er ‘lawaaischade’ aan het binnenoor ontstaan.’

De optredens van de Duitse metalband zijn ook om andere redenen omstreden. Rammstein ligt onder vuur sinds zanger Till Lindemann wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Meerdere vrouwen zouden gedrogeerd en aangerand of verkracht zijn door de zanger.

Demonstratie

Vanwege die beschuldigingen is er een protestmars, die begint om 18.00 uur bij het Centraal Station in Groningen. De route gaat onder meer via het Emmaplein en de Westerkade en eindigt op de Vismarkt. Daar zullen vertegenwoordigers van enkele organisaties spreken. Naar verwachting is de demonstratie om 21.00 uur afgelopen.

Volledig scherm Zanger Till Lindemann wordt beschuldigd van seksueel wangedrag,. © Redferns

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: