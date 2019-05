Rechter verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland

Motorclub Hells Angels wordt verboden in Nederland. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht vandaag in een civiele procedure. Het Openbaar Ministerie wil de Hells Angels in Nederland laten verbieden omdat de motorclub geweld zou ‘faciliteren en verheerlijken’.

De persrechter verklaarde dat Hells Angels ‘een wereldwijde organisatie is waarbij geweld zo structureel en zo veel voorkomt dat deze volgens de rechtbank verboden moet worden’. ,,Het gaat hier niet om geweld van een of twee leden van die vereniging, maar om geweld in de vereniging zelf, wat er dus wezenlijk deel van uitmaakt. Dat blijkt uit het feit dat er een beloning wordt gegeven als je voor de vereniging iemand in elkaar slaat. Hells Angels zijn bekend om hoe ze eruit zien. Je kunt badges verdienen omdat je iemand in elkaar geslagen hebt of erger, vermoord”, aldus de persrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Hans Zuurmoord.

Voor deze zaak werd onder meer onderzoek gedaan naar bijeenkomsten van de Hells Angels waar die zogenoemde ‘wereldregels’ zijn vastgesteld, waar alle organisaties zich aan moeten houden. De Hells Angels zien zichzelf als een 1%-club, een club van outlaws. Een club waar een cultuur van wetteloosheid heerst en overheidsgezag buiten de deur wordt gehouden. Het ernstige geweld dat voortvloeit uit de cultuur van Hells Angels MC is zo kenmerkend en zo structureel dat er een reële kans bestaat dat dit geweld binnen afzienbare tijd (weer) in Nederland plaatsvindt.

De advocaten van de motorclub lieten direct na afloop weten dat hoger beroep ‘er zeker in zit’, maar het vonnis moet eerst nog besproken worden. ,,Hoger beroep is zeker op zijn plaats”, aldus advocaat Geert-Jan Knoops namens de Nederlandse tak van de Hells Angels.

Knoops, verklaarde tijdens de zaak dat de club helemaal geen vereniging is en daarom niet verboden kan worden. Verder zei Knoops dat het overgrote deel van de leden ‘normale burgers met een vaste baan’ zijn die ‘een keer per week naar een clubhuis gaan en een paar keer per jaar aan een run meedoen’. De rechter oordeelde dus anders en zei dat alle Hells Angels ter wereld samen besluiten nemen die het wereldwijde verband binden. De vrijheid van vereniging is een grondbeginsel van de democratische rechtsstaat. Een verbod betekent dan ook een ernstige inbreuk op dit grondrecht waaraan slechts in het uiterste geval mag worden toegekomen.

Het OM zei tijdens de behandeling van de zaak dat een verbod op de motorclub de enige optie is: ,,Onze rechtsstaat kan niet accepteren dat verenigingen hun eigen leden met bedreiging en geweld dwingen onder alle omstandigheden te zwijgen tegen de overheid en opzegging van het lidmaatschap beantwoorden met afpersing en geweld’’

Een ander, zeer nadrukkelijk aanwezig aspect van de geweldscultuur van Hells Angels is haar houding ten opzichte van andere motorclubs. Hells Angels profileren zich als leden van de eerste, de grootste en de machtigste motorclub. Leden van andere motorclubs moeten in de ogen van de Hells Angels daarom naar hen luisteren. Die leden accepteren dat vaak niet. Het gevolg hiervan is langdurige oorlogen tussen Hells Angels MC en andere motorclubs. De oorlogen gaan gepaard met ernstig geweld, soms met dodelijke afloop, zo luidt de uitspraak van de rechter.

Eerder poging op verbod mislukt

Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden. ,,Anders dan toen vraagt het OM nu de verbodenverklaringen en ontbinding van de motorclub zelf en niet slechts tegen onderafdelingen of formele rechtspersonen die zijn opgezet namens charters of leden’’, verklaarde het OM eerder waarom er nog een poging werd gedaan.

Eerder verbood de rechter in hoger beroep al motorclubs Satudarah en Bandidos. Er loopt ook nog een zaak tegen No Surrender, de datum van deze uitspraak is nog niet bekend.

Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland.

Nederland is wereldwijd het eerste land waarbij de motorclub een totaalverbod krijgt opgelegd. In andere landen, zoals Duitsland, verbood de rechter al wel enkele lokale afdelingen. Het is voor de rechter in Nederland niet mogelijk om de internationale organisatie van de motorclub te verbieden.

Nieuwe motorclub