Rechter wijst gratis anticonceptie af: zaak van de politiek

updateAnticonceptie is in Nederland goed toegankelijk en betaalbaar. Dat vrouwen ervoor moeten betalen is geen discriminatie. Dat oordeel velde de rechtbank van Den Haag vandaag in een zaak die was aangespannen door Bureau Clara Wichmann, een organisatie voor vrouwenrechten. Zij eisten samen met DeGoedeZaak en 7300 burgers dat de overheid moet zorgen voor gratis anticonceptie.

Een van hun argumenten was dat het discriminerend is dat vrouwen opdraaien voor de kosten. De rechtbank wees de eis af en ging mee in het verweer van de overheid dat het een politieke kwestie is. Anticonceptiemiddelen zoals spiraaltjes en de pil zijn in Nederland in ruime mate aanwezig en zijn niet buitensporig duur, zo oordeelde de rechtbank.

Bureau Clara Wichmann, dat spreekt van een ‘teleurstellend vonnis’, vindt dat anticonceptie geen politieke speelbal mag zijn. Of de uitspraak aanleiding is voor een hoger beroep, is nog onzeker. ,,Dat is een mogelijkheid, maar het is een flink vonnis dat we eerst met onze advocaten moeten bestuderen‘’, zegt woordvoerster Femke Zeven. ,,Dat besluit zullen we vandaag nog niet nemen.‘’

Basispakket

Anticonceptie zat jarenlang in het basispakket van zorgverzekeringen, maar werd daar in 2011 uit gehaald omdat er geen medische noodzaak voor zou bestaan. Meisjes onder de 18 jaar krijgen de pil wel vergoed uit de basisverzekering. Een meerderheid van de Tweede Kamer zou anticonceptie graag weer in het basispakket terug willen. Het demissionaire kabinet vindt zo’n inhoudelijke wijziging echter een zaak voor het volgende kabinet.

