Rechter zet streep door massaclaim van 55.000 mensen over te dure Philips-tv

De Consumentenbond en Consumentenclaim wilden die claim bij Philips neerleggen. Ze lijden een nederlaag in een slepende juridische strijd over verboden prijsafspraken. De rechter oordeelde dat de partijen niet mogen optreden namens alle gedupeerden. Terwijl Philips nu al anderhalf jaar in grote problemen verkeert door de kwestie rond apneu- en ademapparaten, is het concern ook nog altijd niet af van een hoofdpijndossier dat tien jaar geleden speelde.

In het diepste geheim

Bijna iedereen die tussen 1996 en 2006 een tv of monitor kocht met een ouderwetse beeldbuis erin heeft destijds te veel betaald. Toen de platte tv in opkomst was, gingen fabrikanten waaronder Philips, Samsung en Panasonic in het diepste geheim rond te tafel om zolang mogelijk te verdienen aan ‘bakbeest-tv’s’.

Tien jaar geleden kreeg Philips een megaboete van 313 miljoen euro voor deelname aan het kartel van de Europese Commissie. Daarnaast moest het concern deels opdraaien voor de boete van bijna 400 miljoen voor een samenwerking met LG.

Consument betaalde al snel 100 euro te veel

De Consumentenbond en Consumentenclaim willen dat dat tv-kopers gemiddeld nog zo’n 100 euro terugkrijgen omdat ze in het verleden een te dure tv kochten. In 2013 startte Consumentenclaim de beeldbuisclaim waarbij zich 55.000 mensen aansloten.

Maar uit een vorige week gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant blijkt dat deze kwestie zich wat de rechter betreft niet leent voor een collectieve zaak. Volgens de rechter heeft de massaclaim geen meerwaarde.

Quote Volgens mij zit de rechter niet te wachten op meer dan vijftigdui­zend mensen die allemaal maar individu­eel moeten gaan procederen Stef Smit, Consumentenclaim

‘Een tegenvaller’ noemt de Consumentenbond de uitspraak op haar eigen website. Stef Smit van Consumentenclaim: ,,Volgens mij zit de rechter niet te wachten op meer dan vijftigduizend mensen die allemaal maar individueel moeten gaan procederen. Juist met een collectieve claim willen we in deze zaak tot een oplossing komen.” Smit kondigt aan in hoger beroep te gaan en desnoods door te gaan tot aan de Hoge Raad.

Philips ook aansprakelijk voor dure tv van Samsung of Panasonic

Smit is niet helemaal ontevreden met de uitspraak omdat daaruit ook blijkt dat Philips hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade door de prijsafspraken. Dat betekent dat ook consumenten die een tv van bijvoorbeeld Samsung of Panasonic aanschaften bij Philips kunnen aankloppen voor compensatie.

Naast de collectieve actie van de Consumentenbond en Consumentenclaim zijn er vijf voorbeeldzaken van particulieren die zeggen dat ze destijds voor hun beeldscherm te veel hebben afgerekend. Die zaken worden wel behandeld.

Philips wil inhoudelijk weinig kwijt over de zaak omdat het bedrijf nog in individuele zaken is verwikkeld maar noemt de uitspraak ‘goed nieuws’ voor Philips. Tijdens de behandeling van de zaak meldden advocaten van Philips dat de kans groot is dat de vorderingen van consumenten zijn verjaard.