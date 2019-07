Rechters leggen weer ‘volop’ levenslang op, hoe kan dat?

Op papier is dat trouwens nooit zo geweest. Eigenlijk is er sinds 1870, toen de doodstraf werd afgeschaft en levenslange celstraf ervoor in de plaats kwam, nooit veel veranderd. Omdat levenslang als inhumaan werd gezien, werd de situatie van levenslang gestraften na een aantal jaren opnieuw beoordeeld. De periode waarna dat gebeurde wisselde door de jaren heen nogal eens: 15 jaar, 12,5 jaar en sinds 1957 na 10 jaar al. Dat leidde, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, niet tot ophef. ,,Men wist het niet,” zegt Van Hattum. ,,De maatschappelijke dynamiek was toen natuurlijk totaal anders.”



Simpel gezegd: als gedetineerden geen gevaar meer vormden, hoefden ze niet meer vast te zitten. Dat veranderde gaandeweg. Van alle misdadigers die ná 1970 tot levenslang werden veroordeeld, kreeg er nooit één gratie. In 2004 liet toenmalig minister van Justitie Donner tijdens een debat over strafverzwaringen blijken dat levenslang in Nederland ook echt levenslang betekent: tot je dood in de cel. In 2006 werd onder meer de op-één-na-zwaarste vrijheidsstraf van 20 jaar naar 30 jaar verhoogd.



Dat leidde ertoe dat het aantal gevallen van levenslang begon af te nemen. Sterker: nadat het Europese Hof in 2013 zei dat er altijd uitzicht moet zijn op invrijheidstelling omdat de straf anders marteling is, kwamen de rechters in Nederland in verzet. Als levenslang in strijd is met de regels, dan maar niet. ,,Het beste voorbeeld daarvan zijn de geadopteerde Drentse broers Marcos en Admilson die allebei 30 jaar kregen omdat de rechter géén levenslang wilde opleggen vanwege de uitspraak van het Europese Hof,” zegt Van Hattum.