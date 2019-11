Rechtszaak militair Marco Kroon: ‘Ik ben getraind om te doden, maar ook om me te beheersen’

LIVE twitterMarco Kroon krijgt veel steun uit het leger op de dag dat hij zich moet verantwoorden voor zijn vermeende kopstoot tegen een agent tijdens carnaval in Den Bosch. Verslaggever Raymond Boere is vandaag aanwezig in de rechtszaal. Volg de zitting hier.

Zijn voormalige baas, landmachtgeneraal b.d. Leo Beulen, zit in het publiek en ook zijn huidige baas Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht Hans van Griensven zit in de zaal. Ook zamelden meer dan zevenhonderd mensen ruim 40.000 euro in om de proceskosten van Kroon te kunnen bekostigen. Vandaag is het uur van de waarheid voor Kroon. Hij moet zich bij de rechter verantwoorden voor de kopstoot die hij zou hebben uitgedeeld aan een agent nadat hij tijdens carnaval in Den Bosch was betrapt op wildplassen. Ook liet hij zijn geslachtsdeel aan een agent zien en stak hij een middelvinger op.

Kroon hoorde vanochtend wat de aanklacht is. ,,Mishandeling? Dat kan niet waar zijn. Ik schaam mij dood.’’

In de rechtszaal verklaart hij dat de kopstoot in werkelijkheid slechts naar achter leunen was, om de pijn die de handboeien hem deden te verlichten. Hij zegt geen weerstand te hebben geboden, geen aanleiding te hebben gehad om zich te verzetten, en hij wist dat hij gefilmd werd, onder andere door zijn vrouw. ,,Ik ben militair. Getraind om te doden, maar ook om me te beheersen.’’

Over de middelvinger zegt Kroon dat hij het niet gedaan kan hebben, want ‘zo zit hij niet in elkaar’. Dat hij zijn geslachtsdeel aan de politie heeft laten zien vindt hij een belediging. ,,Ik ben geen potloodventer.’’

Zitting 11 juli

,,Ik heb alle vertrouwen in u’’, zei Marco Kroon tegen de militaire politierechter Perry Quak tijdens de rechtszitting op 11 juli bij de militaire raadkamer in Arnhem. Het was de bedoeling dat Quak dezelfde dag de zaak zou behandelen en zoals gebruikelijk uitspraak zou doen. Maar advocaat Geert-Jan Knoops benadrukte met succes dat de zaak zo complex is dat drie rechters de zaak zouden moeten behandelen. Dat gebeurt vandaag met Quak als voorzitter van de meervoudige militaire kamer.

Quak besloot de rechtszaak voor onbepaalde tijd uit te stellen onder meer om de resultaten af te wachten van onderzoek naar de beweging die Kroon op 3 maart met het hoofd maakte tijdens carnaval op de Bossche Parade. Is dat een kopstoot, zoals het OM stelt, of kan dat ook anders worden geïnterpreteerd?

Behalve het geven van een kopstoot waarbij een agent gewond raakte, wordt de Schijndelse drager van de Willems-Orde verdacht van wildplassen. Hij zou voor het oog van de politie met zijn geslachtsdeel hebben gezwaaid en een middelvinger hebben opgestoken. Tijdens de zitting op 11 juli zei Kroon blijvend letsel te hebben overgehouden aan de manier waarop de handboeien werden gebruikt tijdens de aanhouding. Hij voelde zich behandeld als een terrorist. Kroon kon zich aanvankelijk op het bureau nog maar weinig herinneren van het voorval, mede omdat hij de nodige alcohol op had. ,,Als ik dat echt heb gedaan, schaam ik mij diep’’, verklaarde hij in eerste instantie. Maar nadat hij de beelden terugzag die zijn echtgenote Mirjam had gemaakt, kwam ook zijn herinnering terug. Dat hij stond te plassen, dat klopt. Geen twijfel daarover. Maar die kopstoot is volgens hem één grote leugen.