Reconstructie: hoe een avond ‘buiten spelen’ eindigt in een ongekend drama

Maandagavond 11 mei.

Bij fysiotherapiepraktijk Gezond Aan Zee in Scheveningen verzamelt een aantal geoefende zwemmers. ,,We mogen sinds 11 mei weer in een groep buiten spelen! We zijn coronaproof en stoked tot op het bot’’, beschrijft de sportieve outdoorgemeenschap van de fysiotherapiepraktijk. ,,Maandag maakten ze de seizoensstart met een cursus lifesaving’’, vertelt nachtburgemeester van Den Haag Pat Smith, zelf een begenadigd surfer, die de jongens goed kent. Aanwezig zijn onder meer Joost, Sander en Pim. ,,Echt de fitste van de surfcommunity’’, weet Smith. Volgens hem gaat het om door de International Surf Federation (ISF) getrainde jonge mannen. ,,Het is echt de cream of the crop van de organisatie,” benadrukt hij. ,,Ze zijn collectief naar buiten gezwommen. Vanaf The Shore zijn ze het water ingegaan’’, vertelt hij over de Scheveningse surfclub die vrij dichtbij het Havenhoofd ligt. Eindelijk mogen de outdoorliefhebbers weer gezamenlijk het water in doordat de coronaregels zijn versoepeld. Pat Smith: ,,Zo werd het nieuwe tijdperk ingeluid, het was eigenlijk een soort nieuwjaarsduik.’’