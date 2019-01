Recordaantal datalekken in Nederland: ‘veel bedrijven hebben zaak niet op orde’

De sectoren waar de meeste gevoelige gegevens op straat kwamen te liggen, zijn zorg en welzijn, het openbaar bestuur (gemeenten) en financiële dienstverlening. In twee derde van de gevallen gaat het om persoonsgegevens die aan de verkeerde ontvanger zijn gestuurd, bij de rest gaat het om het kwijtraken van data, bijvoorbeeld via een verloren laptop, usb-stick of hacks en phishingmails, meldt de AP in een rapportage vanochtend. ,,Datalekken door hacking en phishing komen met name voor in de zorg. Bij phishing kan het gaan nep-e-mails die afkomstig lijken van een betrouwbare partij. Wanneer op de link wordt geklikt of een bijlage wordt geopend kan een virus, bijvoorbeeld ransomware, worden geïnstalleerd.’’ Daardoor kan de klant niet meer bij zijn gegevens, tenzij hij betaalt aan de hacker.