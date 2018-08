Recordaantal landelijk warme dagen dit jaar mogelijk

Een nieuw weer-record is binnen handbereik. Als september zich aan de gemiddelden houdt, kan 2018 het grootste aantal warme dagen ooit gaan tellen. 'Het record uit 2003 komt dus in gevaar.'

Gisteren werd bij het landelijke weerstation in De Bilt 20 graden, waarmee landelijk de honderdste warme dag van dit jaar genoteerd werd.

Deze eeuw gebeurde dat ook al in 2017, 2016, 2006 en 2003. ,,Die honderd landelijk warme dagen is nog geen record, wel een mijlpaal. Dit gebeurt gemiddeld eens in de 10 tot 15 jaar”, aldus meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Gemiddeld komen in ons land jaarlijks 85 landelijk warme dagen (20 graden en hoger) voor. Het record staat op 116 dagen, gevestigd in 2003. Het laagste aantal landelijk warme dagen in een jaar is 40, dat was in het jaar 1907.

Het regent overigens records, want vrijdag werd bij hetzelfde meetstation al het record voor langste aaneengesloten reeks landelijke warme dagen gebroken.

Temperatuur daalt

Hoewel het vandaag op veel plaatsen bewolkt is, komt de temperatuur wel boven de 20 graden uit. Dat is vooral te danken aan de zon die af en toe doorkomt. De zon krijgt in het zuid-oosten van het land de meeste ruimte, daar kan het 26 graden worden. ,,Onder de bewolking blijft de temperatuur hangen op 22 tot 23 graden en valt er een spat regen”, zegt Janssen.

Morgen vallen er meer buien en wordt het 21 tot 24 graden. Ook dinsdag zijn er een aantal buien, maar opnieuw zomerse temperaturen. ,,Woensdag ook nog. Maar donderdag passeert een storing en wordt het waarschijnlijk een paar graden koeler.”

Volgend weekend dipt de temperatuur waardoor de grens van 20 graden voor het eerst in ongeveer twee maanden niet wordt gehaald. Janssen: ,,Normaal gesproken worden in september ook nog een aantal landelijk warme dagen gemeten. Het record uit 2003 komt dus in gevaar.”