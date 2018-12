Recordaantal pintransacties per seconde

We Gaan Ze Halen moet bus achterla­ten in Duitsland: ‘We gaan vliegtic­kets crowdfun­den’

16:54 De actievoerders van We Gaan Ze Halen hebben de bus waarmee ze vluchtelingen wilden ophalen uit Griekenland vannacht achtergelaten in Duitsland. Net over de grens strandde het voertuig met pech. De reis naar Athene wordt nu voortgezet in auto's.