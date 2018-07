Reddingsbrigade aan ouders: 'Kijk niet op je telefoon, maar naar je kind'

In Den Haag zag de reddingsbrigade hoe het afgelopen weekend heel veel kinderen vermist raakten: veertig in totaal, terwijl in de rest van Nederland 61 kleintjes aan het oog van hun ouders wisten te ontsnappen. Zelf zag Zeilstra aan de Reeuwijkse plassen nog hoe veel bezoekers zich buigen over hun smartphone.



Ondertussen werken leden van de reddingsbrigade in heel Nederland om te zorgen dat recreanten zo veilig mogelijk blijven. Zo adviseren ze naast oplettendheid ook bij elk bezoek te kijken waar hun post te vinden is, maar ook om niet alleen in zee te zwemmen – door samen met iemand te zwemmen kan de ander alarm slaan, als er bij één problemen ontstaan.