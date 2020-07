Reddingsbrigade rukt 177 keer uit, zoektocht naar zwemmer bij Monster

UpdateDe Reddingsbrigade Nederland is vandaag 177 keer uitgerukt langs de Nederlandse stranden. Daarbij zijn 36 zwemmers die in de problemen kwamen uit het water gehaald. Acht van hen verkeerden in een levensbedreigende situatie. Op dit moment is er een zoektocht gaande naar een zwemmer bij het strand Zandmotor tussen Den Haag en Monster. Dat meldt de Kustwacht.

Drie zwemmers kwamen daar rond 20.00 uur in problemen, een passant sloeg alarm. Twee personen zijn uit het water gehaald, naar de derde zwemmer wordt uitgebreid gezocht.

Veel zwemmers kwamen in de problemen door de sterke stroming en muien. Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee.

Aan het einde van de middag was er ook een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste zwemmer voor de kust van Katwijk. Dat meldde Kustwacht Nederland. De vermiste man was samen met een andere man aan het zwemmen toen ze in een mui terechtkwamen. Een van hen kon veilig naar het strand komen en alarm slaan.

Na een paar uur zoeken is de actie gestaakt, er is niemand aangetroffen. ,,Het kan zijn dat vermiste man op eigen houtje uit zee is gekomen. Niemand is als vermist opgegeven”, aldus een woordvoerder van de reddingsbrigade.

Menselijke ketting

Meerdere reddingsboten en een helikopter werden ingezet. Ook met waterscooters van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) werd gezocht. In de branding vormden strandgangers een menselijke ketting om de man te vinden.

Volgens de woordvoerder zorgt de mui, die is afgezet met boeien en vlaggen, al een tijdje voor problemen. Eerder vandaag haalde de reddingsbrigade drie kinderen uit de zee bij Zandvoort. Ook zij kwamen in problemen door de sterke stroming.

De reddingsbrigade had al gewaarschuwd voor een sterke stroming. Ook zaterdag is dat het geval.

Volledig scherm Een auto van de reddingsbrigade op het strand in Zandvoort. Eerder op de dag haalde de reddingsbrigade drie kinderen uit zee, die in de problemen waren geraakt door een combinatie van sterke stroming en aflandige wind. © ANP