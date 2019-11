‘Reder MSC Zoe moet schade Waddenzee vooruitbetalen’

Onderstebo­ven in de container: ‘helden’ milieu­dienst vinden verloren trouwring terug

18:06 Wouter gooide afgelopen vrijdag even wat oud papier in de ondergrondse container toen hoppa, ineens zijn trouwring erachteraan vloog. Medewerkers van Twente Milieu schoten de ongelukkige man (28) uit Enschede te hulp. Ze rukten met zwaar materieel uit en enkele uren later was de ring terecht.