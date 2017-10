Regeerakkoord mogelijk maandag af

Video Ruim jaar cel voor oud-PVV'er na stelen uit partijkas

16:46 Ex-PVV'er Michael Heemels is vandaag veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Maastricht heeft hij als voorzitter van de Limburgse PVV-Statenfractie zo'n 177.000 euro achterover gedrukt. Partijleider Wilders is blij met de veroordeling: 'Niet meer dan terecht'.