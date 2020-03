Regels begrafenissen aangescherpt: alleen eerstegraads familie en anderhalve meter afstand

video Ramkraak gepleegd bij juwelier in Haaksber­gen

10:22 Bij juwelier Mucci aan de Spoorstraat in Haaksbergen is maandag in alle vroegte een ramkraak gepleegd. De gevel van het pand werd geramd door een auto met een Duits nummerbord. Na de kraak werd er iets verderop in Haaksbergen een brandende scooter aangetroffen.