Regering staat garant voor jonge boeren

Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit om jonge boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen. Zo wil de regering garanderen dat de voedselproductie ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Sinds 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven drastisch afgenomen, met meer dan 50 procent.

Dat schrijft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Van het bedrag gaat 64 miljoen naar een garantiefonds. De Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) moet het voor financiers aantrekkelijker maken leningen te verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen. Omdat het Rijk garant staat, zouden financiers makkelijker over de brug komen met leningen, is het idee.

Een jonge boer die voor de regeling in aanmerking wil komen, moet wel investeren in innovatie of duurzaamheid. Hij moet in zijn plannen laten zien dat hij bijvoorbeeld werk maakt van kringlooplandbouw, dierenwelzijn en het tegengaan van klimaatverandering.

Afname