Regionale supermarktketen gaat verder onder vlag van Albert Heijn

Voor een paar winkels wordt nog naar een nieuwe eigenaar gezocht, waarmee de naam van Jan Linders als zelfstandige keten verdwijnt.

Lees ook Na 88 jaar verdwijnt supermarkt Deen uit straatbeeld; ombouw winkels begonnen

Jan Linders blijft actief als franchiseondernemer binnen Albert Heijn. Het neemt ook tien winkels in het zuiden over van het bedrijf uit Zaandam. Albert Heijn zet deze stap om ook in zuidelijk Nederland sterker te worden.

Albert Heijn nam vorig jaar al een groot deel van de supermarkten van DEEN over.

Blijven werken

Albert Heijn neemt het distributiecentrum van Jan Linders over in het Limburgse Nieuw Bergen. Al het personeel kan daar blijven werken, net als in de winkels die een Albert Heijn worden. Bij het ‘Service Kantoor’, dat in een kleinere vorm verdergaat, verdwijnen wel banen. Volgens Jan Linders-topman Ferry Moolenschot komt er voor hen ‘een ruimhartig sociaal plan en worden zij van baan naar baan begeleid’.

Mede-eigenaar Jonas Linders zegt dat het familiebedrijf al langere tijd op zoek was naar ‘opties voor een gezonde toekomst’ voor de onderneming. ,,Daarbij stond voor ons als familie voorop dat we willen blijven ondernemen in deze sector en dat we onze medewerkers hierin mee willen nemen. Dat kan op deze manier.’’

Jan Linders is bijna zestig jaar actief geweest als zelfstandige supermarktketen.

Albert Heijn en Jan Linders willen de winkels eind volgend jaar omgebouwd hebben.