Reisadvies Frankrijk aangescherpt vanwege geplande demonstraties

Premier Mark Rutte toonde zich vanmiddag tijdens zijn wekelijke persconferentie tot op zekere hoogte begripvol voor de Gele-hesjesacties. ,,Elke Nederlander heeft in zekere mate een geel hesje aan, we hebben allemaal onze zorgen. Maar we leven ook in een land waarin we een hoop dingen aan kunnen pakken.’’ Hij benadrukt dat we over dit soort zaken moeten praten in een democratie. Voor actievoerders die geweld gebruik heeft hij geen goed woord over. ,,Dat is onacceptabel.’’