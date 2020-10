Reiziger die voucher weigert, moet geld terugkrijgen

De commissie, bestaande uit een jurist, een bestuurder uit de reiswereld en een voorzitter heeft de afgelopen tijd in diverse zaken reizigers in het gelijk gesteld. De reisaanbieder moet volgens de commissie per direct het betaalde geld terugstorten. Dit geldt alleen voor mensen die geen voucher hebben geaccepteerd. Heb je die wel geaccepteerd, dan zit je daar voorlopig aan vast.

Reisaanbieder TUI is niet blij met de uitspraak en trekt deze zelfs in twijfel. ,,Hooguit het Europese Hof van Justitie is hiertoe bevoegd. Als uw besluit negatief is voor ons, dreigt er een vloedgolf aan geldterug-claims.” In juni liet TUI nog weten dat klanten die slechts een vliegticket kochten bij de reisorganisatie konden kiezen tussen een voucher of hun geld terug.

Geen geld

Hoewel de consument nu dus in het gelijk is gesteld, is het probleem dat veel reisondernemingen het geld niet hebben en dus hun klanten niet kunnen terugbetalen. Dat was ook precies de reden dat de reisbedrijven halverwege maart de voucherregeling in het leven riepen.

Het idee is dat reizigers met zo’n voucher een nieuwe reis kunnen boeken of anders uiterlijk binnen een jaar hun geld terugkrijgen. De consument met een voucher hoeft zich geen zorgen te maken dat hij achter het net vist. De SGR staat garant en als SGR niet voldoende geld in kas heeft, dan moet de overheid volgens de wet bijspringen.