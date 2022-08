Rekening drinkwater volgend jaar fiks hoger door inflatie

Vitens-directievoorzitter Jelle Hannema zei vandaag op Radio 1 over de waterrekening: ,,De rekening zal omhoog gaan. We moeten gewoon investeren vanwege de klimaatverandering. We maken onze sommen voor volgend jaar, en dan hebben we het alleen nog maar over de inflatie, en dan hoor ik bij Vitens en bij onze collega’s dat je in de orde van grootte van 10 procent moet denken.”