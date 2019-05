Rel bij stadswacht Helmond: eerst versturen van porno, nu fiets gestolen tijdens werktijd

De zoveelste rel bij de stadswacht in Helmond is een feit. Een stadswacht in Helmond heeft tijdens zijn dienst een fiets gestolen. De man, die bijna met pensioen zou gaan, wordt ontslagen door zijn werkgever. ,,Het is zonneklaar dat dit onacceptabel is.”

Eerder dit jaar werden er al drie medewerkers op non-actief gezet na het versturen van porno naar collega’s. Nu is er onder werktijd een fiets gestolen door een zeer ervaren handhaver. De man kreeg de opdracht om een fiets te verwijderen, die op een ‘illegale plek’ stond geparkeerd. De tweewieler belandde niet in het depot, maar in de schuur van de stadswacht. Een collega zou de man verklikt hebben, waarna de leiding poolshoogte ging nemen.

De gemeente Helmond is door het incident opnieuw ernstig in verlegenheid gebracht. In een wat formele reactie laat een woordvoerder weten dat de man de pineut is. ,,Hij heeft gedurende zijn dienst een fiets verduisterd. Het is voor ons zonneklaar dat dit onacceptabel is. Wij nemen naar aanleiding hiervan passende en dus zware maatregelen tegen de betreffende medewerker.”

Er is geen aangifte tegen de man gedaan, waarschijnlijk om geen ruchtbaarheid aan de zaak te geven. De politie laat namelijk weten wél met de kwestie bekend te zijn. Vorig jaar werden er in totaal 685 brommers en fietsen gestolen in Helmond.

Porno-appjes

De functionaris is door de gemeente op non-actief gesteld en wacht nu op de formele afwikkeling van zijn arbeidscontract. ,,Hij was jarenlang in dienst en zag zijn pensioen naderen”, zo vertelt een ingewijde, die anoniem wil blijven. Teammanager Babs van den Broek heeft na de commotie over de porno-appjes duidelijk gemaakt dat haar personeel niet met de media mag praten.

Het was al langer duidelijk dat er op de cultuur binnen de stadswacht, die zorg draagt voor toezicht en handhaving in de stad, veel valt af te dingen. Eerder maakte het stadsbestuur al bekend dat er zo’n 275.000 euro zou worden uitgetrokken om de sfeer en omgangsvormen binnen de organisatie te veranderen. De politiek was eerder ook al kritisch over de chaos bij de stadswacht en het gebrek aan informatie vanuit het stadhuis.

Ongewenst gedrag