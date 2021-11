Rellen in Rotterdam: gewonden door geloste waarschuwingsschoten, noodbevel van kracht

videoEen demonstratie tegen het 2G-beleid en vuurwerkverbod op de Coolsingel in Rotterdam is vanavond volledig uit de hand gelopen en uitgemond in rellen. Verlaten politiewagens zijn geplunderd en vernield. De politie is in groten getale aanwezig en heeft meerdere (waarschuwings)schoten moeten lossen. Er is een waterwerper ingezet, en zojuist is er een noodbevel afgekondigd.