Rellende jongeren vallen agenten aan in Drenthe: ‘Het leek wel oorlog, het vuurwerk vloog ons om de oren’

Het liep vannacht zo uit de hand dat is besloten om de ME op te roepen, legt burgemeester Damsma van Midden-Drenthe uit. Volgens Damsma is het in Hoogersmilde elk jaar onrustig op de laatste dagen van het jaar. ,,Dus het kwam niet geheel onverwacht. We hadden er rekening mee gehouden dat er iets zou gebeuren. Het was heftiger dan andere jaren. Het is de eerste keer in mijn tijd als burgmeester dat de ME moest worden ingeschakeld.”

Belaagd met vuurwerk

De rellen begonnen woensdagavond. Er werden meerdere brandjes gesticht, een sloopcaravan ging in vlammen op. ,,Het begon ermee dat ze een caravan op het vuur gooiden en ook werd vuurwerk afgeschoten”, zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus tegen Dagblad van het Noorden. ,,Toen ook nog de ruiten van een brugwachtershuisjes werden vernield en een sloopauto op het vuur werd geduwd, was voor de agenten de maat vol.”

Toen de politie twee mannen aanhield voor brandstichting, keerde de groep zich volgens Heidanus tegen de agenten. ,,Ze werden belaagd met vuurwerk en bierflesjes en er is ook met vuurwerkpistolen op agenten geschoten. Gelukkig is geen van de collega’s geraakt. De agenten hebben zich moeten terugtrekken. Besloten is om de Mobiele Eenheid in te schakelen. Na een charge was de orde hersteld.”

‘Leek wel oorlog’

,,We werden met zwaar vuurwerk bekogeld en beschoten”, schrijft een agent die er bij aanwezig was. Naast het bekogelen met zwaar vuurwerk werden de agenten ook beschoten met een vuurwerkpistool. ,,Het vuurwerk en volle bierflessen vlogen ons om de oren. Twee politievoertuigen zijn beschadigd geraakt. Het leek wel oorlog.” Met dank aan inzet van de ME werd het feest ‘drastisch beëindigd”, schrijft de diender. ,,En waarom? Omdat wij ons werk deden. Stop geweld tegen hulpverleners!”

Volgens een politiewoordvoerder is een man opgepakt voor belediging. Hij zit nog vast. De politie heeft een vuurwerkpistool gevonden en in beslag genomen. Twee politieauto’s zijn vernield. ,,Dergelijk gedrag is totaal onacceptabel. Dit kan echt niet.” In het tumult zijn de twee personen die waren aangehouden voor brandstichting ontkomen. De politie is naar hen op zoek. Ook wordt onderzoek gedaan naar andere relschoppers.

Elders onrustig

Ook in het Friese dorp Anjum werden agenten vannacht bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes. De ME moest om 04.30 uur ingrijpen om te openbare orde te herstellen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Volgens de politie had de groep brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken, waardoor de politie van dorpsbewoners diverse meldingen van overlast kreeg. De groep zou op meerdere plekken stenen hebben klaargelegd. Toen politieagenten het dorp ingingen, werden zij belaagd. De agenten moesten zich terugtrekken en riepen de ME op.

