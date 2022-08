Remkes wil woensdag met boeren aan tafel

Boerenorganisaties overleggen vanavond of ze woensdag in gesprek willen met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Die wil ze graag ontvangen, laat hij via een woordvoerder weten. ,,Als de boeren besluiten dat ze om de tafel willen, dan zijn wij er klaar voor.”

Er wordt in boerenland druk overlegd over de nieuwe gespreksronde met Remkes. Volgens Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever komt vanavond de ‘G8’ bij elkaar, dat bestaat uit belangrijkste boerenbelangenclubs. Dan zullen ook partijen uit de ‘industrie’ aanschuiven, zoals grote veevoerproducenten. ,,We gaan de stand van zaken bespreken. We moeten met elkaar op één lijn blijven.’’

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak verwacht dat áls er woensdag een overleg gepland wordt met Remkes, er meer boerenclubs aanwezig zullen zijn dan de vorige keer. ,,Ik zie een andere houding bij de mogelijke gesprekspartners.”



Van der Tak stelt dat hij niet meer namens andere boerenpartijen het woord gaat voeren, zoals tijdens de vorige gespreksronde waar onder meer Agractie en Farmers Defence Force (FDF) niet aan wilden schuiven. ,,Ik heb gezegd: ik ga niet meer namens jullie. Je moet zelf gaan.’’

Verschuivingen

Agractie heeft nog niet besloten of het alsnog met Remkes om de tafel wil, zegt hun voorzitter Bart Kemp. Die stelde eind vorige week al wel ‘verschuivingen’ te zien in politiek Den Haag. Daarbij verwees hij onder meer naar de omstreden uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra, die op deze site een kabinetsbommetje dropte door af te stappen van 2030 als het jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn.

Ook Henk Bleker van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) kan nog niet zeggen of zijn organisatie nu wél met Remkes om de tafel wil. ,,Ik weet dat er pogingen worden gedaan om voor woensdag een nieuw overleg op poten te zetten. Maar ik heb nog geen officiële uitnodiging ontvangen. Als we die krijgen, zullen we beoordelen of daar genoeg in staat wat ons over de streep trekt om aan te sluiten.”

Volledig scherm Agractie-voorman Bart Kemp (tweede van links), Mark van den Oever (rechts daarnaast), voorzitter van Farmers Defence Force (FDF) en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak (rechts) tijdens een vorig overleg. © ANP

Remkes laat via zijn woordvoerder weten dat hij van harte bereid is om de boerenorganisaties te ontvangen. Of er een nieuw gesprek komt hangt af van de boeren zelf, stelt de woordvoerder. ,,Als zij met witte rook komen, dan zullen wij iets organiseren. En als ze dat woensdag willen, kan het woensdag.”

De organisaties leggen de bal omgekeerd juist ook bij Remkes en het kabinet. ,,Er moet bewogen worden op een aantal belangrijke punten”, zegt Bleker bijvoorbeeld. ,,Alleen maar zeggen dat er geen taboes zijn, is niet genoeg. Als wij een uitnodiging krijgen waarin concreet geformuleerd wordt wat er mogelijk is, dan kunnen we beoordelen of het zin heeft om aan te schuiven.”

Brief Agractie aan Rutte

In een brief die Agractie begin deze maand aan premier Mark Rutte stuurde en in handen is van deze site, valt te lezen onder welke voorwaarden die boerenorganisatie met het kabinet in gesprek wil. De belangrijkste eisen van Agractie waren al wel bekend, en worden onderschreven door de meeste andere boerenorganisaties. Zo willen de boeren dat de kritische depositiewaarde (KDW) uit het kabinetsbeleid wordt geschrapt als maatstaf om te bepalen of de natuur schade lijdt door stikstof. Ook wil Agractie, dit jaar nog een oplossing van boeren die door de verstrekkende stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 geen geldige vergunning hebben, de zogenaamde PAS-melders. Gedwongen onteigeningen of andere dwang zijn voor Agractie ook onbespreekbaar.

In de brief valt ook te lezen op welke punten de agrarische sector wil bewegen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Agractie denkt aan het toevoegen van water aan drijfmest die wordt uitgereden over het land, minder eiwit in veevoer, meer weidegang voor koeien, technische innovaties in de stal en ‘strikt vrijwillige opkoopregelingen ten voordele van het perspectief voor jonge boeren’.

Over minder vee - een belangrijke pijler in de kabinetsplannen van het kabinet om minder stikstof uit te stoten - wordt niet gesproken. En in de inleiding van de brief aan Rutte stelt Agractie een forse bijdrage aan de stikstofreductie te willen leveren, maar: ‘We zullen dit wel gaan doen op ónze manier en in óns tempo’. De boerenorganisatie spreekt van een ‘volledig weggevaagd vertrouwen en van een fundamenteel andere blik op het oplossen van de stikstofproblematiek’.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP / ANP XTRA