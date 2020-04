René heeft al 14 jaar kanker: ‘Het leven is goed voor mij geweest’

Wat leer je in het leger? Niet opgeven. Nooit opgeven! René Legerstee (66) werkte 36 jaar bij defensie. Die militaire mentaliteit komt hem nu goed van pas. René heeft al veertien jaar prostaatkanker, maar hij dacht er geen seconde aan de handdoek in de ring te gooien. De bekende Assenaar werkte gewoon door. Niet meer bij defensie, daar nam hij in 2009 afscheid, maar als persfotograaf.



Na zijn carrière bij de krijgsmacht ging hij met een camera op pad om de kost te verdienen. Tot hij vorig jaar op zijn buik op het wegdek lag om een wielertour te fotograferen en niet meer overeind kwam. ,,Het peloton was al voorbij, de bezemwagen was geweest en ik lag daar nog”, vertelt hij. ,,Ik heb twee wielrenners moeten vragen me rechtop te helpen.”