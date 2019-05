Renesse doet peuken in de ban: Eerste rookvrije strand van Nederland

Voetbal­trai­ner die zich voordeed als 14-jarig meisje bestraft voor ontucht

13:12 Een 22-jarige voetbaltrainer is in hoger beroep wegens een reeks zedenmisdrijven veroordeeld tot een vrijwel geheel voorwaardelijke celstraf van 24 maanden en een taakstraf van 240 uur. De man pleegde ontucht, maakte stiekem beelden van pupillen in de kleedkamer en heeft kinderporno in zijn bezit gehad en verspreid.