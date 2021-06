Rennie Rijpma eerste vrouwelijke hoofdredacteur AD

Tijdens haar studie rechten begon Rennie Rijpma haar journalistieke loopbaan bij het ANP, waar ze als rechtbankjournalist, stadsverslaggever en chef entertainment en binnenland werkte. In 2012 stapte ze over naar het AD, waar ze een aantal leidinggevende functies bekleedde. Bijna vier jaar geleden werd ze adjunct-hoofdredacteur. Rijpma was de architect en aanjager van de digitale groei van AD.nl in de afgelopen jaren. ,,Dit is een keuze voor verdere vernieuwing en groei, maar ook voor continuïteit. Rennie werkt inmiddels bijna 10 jaar voor het AD, voelt aan waar het AD voor staat”, zegt Erik van Gruijthuijsen, directeur/uitgever van het AD.

Nieuwe fase

Voor AD, het grootste nieuwsmerk van Nederland, breekt volgens Rijpma een nieuwe fase aan. Het is haar doel van AD een site en app te maken ‘waar mensen net zo veel van houden als abonnees van de krant AD’. ,,Lezers omarmen de krant als een huisvriend. Dat moeten we met digitaal ook bereiken. Mensen moeten niet simpelweg even langsschieten, maar blijven terug komen”, zegt Rijpma die als vrouw een voortrekkersrol wil vertolken. ,,Dit merk was niet zo groot geweest zonder vrouwen, maar ze waren wel meer op de achtergrond én in de minderheid. Met mij komen de vrouwen meer naar voren. Ik wil ook meer vrouwen vertegenwoordigd zien in de krant en op de site. Nieuws wordt te vaak gedomineerd door mannen, maar er zijn veel vrouwen die iets te vertellen hebben. Ons lezerspubliek is ongeveer fifty-fifty man-vrouw. Als je wilt dat mensen ons merk in het hart sluiten, dan moeten zowel die mannen als vrouwen iets van herkenning terugzien.”