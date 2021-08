Restauranthouder overladen met haat na oproep voor coronaprik: ‘Ik ben wel angstig, hoor’

Wie zijn die complotden­kers? ‘We kunnen beter wél naar ze luisteren’

18 augustus Big pharma maakt ons ziek, corona is een meesterzet van de elite en klimaatverandering wordt zwaar overtrokken. Wie zijn de mensen die in zulke complotten geloven? Een socioloog, fotograaf en ontwerper doken in hun wereld. ,,We kunnen beter wél naar ze luisteren om te begrijpen waar hun ideeën vandaan komen.’’