Restaurants staan voor duivels kerstdilemma: ‘Moet ik afscheid nemen van mijn reserveringen?’

Voor een kok is koken met Kerst het summum. Je hebt de meeste eer van je werk, die complimenten van de gasten dringen ook door in de keuken. Maar dit jaar, voor de tweede keer op rij, zal Sebastiaan van der Ham die verbale schouderklopjes moeten ontberen. Na veel vijven en zessen heeft restaurant Weeshuys in Geertruidenberg besloten om tussen 19 december en 2 januari de deuren te sluiten.



Een dicht restaurant met Kerst, het is bijna onwezenlijk. Van der Ham: ,,We hebben vooral gedacht vanuit de gast. Die wil uitgebreid dineren en niet haastig lunchen. Dus pakken we WeesThuys Kerst Feestboxen weer op. Dat was vorig jaar een groot succes. Een viergangenmenu, eventueel met een borrel- en bitesbox erbij. Je kunt ook gerechten à la carte bestellen.” En: ,,Ik verwacht dat er op sociale media wel wat duimpjes omhoog zullen gaan voor de koks.”



Dicht blijven, dan hoef je ook niet meer te versieren. ,,Dat deden we al niet meer. Een paar jaar geleden is er verbouwd, heeft ons restaurant een heel eigen sfeer gekregen. Daar moet je niks meer aan doen, ook niet met Kerstmis.”