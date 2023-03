Restje winter zorgt voor gladheid: 5 centimeter sneeuw en gevoelstemperatuur van zeker -5

code geelHet witte landschap blijft nog wel even in het noorden van het land. Vandaag blijft het daar sneeuwen, en dat kan voor een witte deken van ‘net iets meer’ dan vijf centimeter zorgen. Met een stevige wind erbij kan het behoorlijk koud aanvoelen, met een gevoelstemperatuur lager dan - 5. Maar na het weekend klimt het kwik tot in de dubbele cijfers.

In het zuiden en midden van het land valt vandaag vooral regen, maar ook wat (natte) sneeuw. ,,Daar valt hooguit 2 tot 4 centimeter, dat misschien op grasvelden of in natuurgebieden blijft liggen. Op de wegen niet, daar zijn ze te warm voor”, zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza.

In het noorden, daarentegen, zorgt de sneeuw voor een dikke witte laag. Fris wordt het wel, want naast dat het gaat vriezen, zorgen de sneeuwval en de stevige noordwestelijke wind voor een nogal koude gevoelstemperatuur. ,,De berekening gaat uit van -5, maar ik vermoed dat het nog wel lager kan uitpakken door de combinatie van wind, sneeuwval en luchtvochtigheid. Dik aankleden dus, als je naar buiten gaat.”

Volledig scherm Een witte wereld in het noorden van Nederland door sneeuwval. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de gladheid. Mensen wandelen en fietsen door het centrum van Leeuwarden. © Anton Kappers

Het KNMI heeft intussen code geel afgekondigd vanwege gladheid door onder meer (natte) sneeuw. Voor het noorden van het land is de oproep van het weerinstituut om alert te zijn al van kracht, voor de rest van het land gaat code geel later vandaag in. Van vrijdagavond op zaterdagochtend is er in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte wegen, waarschuwt het KNMI. Alleen in Zeeland is de kans klein dat het glad wordt.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt vrijdagochtend voor code geel in de noordelijke provincies. ‘Onze strooiwagens zijn druk in de weer om de weg sneeuwvrij te krijgen. Ga je de weg op? Wees extra alert en pas indien nodig je rijstijl aan’, aldus Rijkswaterstaat op Twitter. Ook de vrijdagavondspits kan hinder ondervinden van de gladheid.

Zonnige zaterdag

Zaterdagochtend is het voor het gevoel nog winters met helder weer en een paar graden vorst. Volledig droog blijft het niet, want met een noordwestelijke wind worden vanaf de Noordzee enkele winterse buien aangevoerd, weet Knol. Verder wordt het wel zonnig. Zondag kan er plaatselijk nog wat sneeuw vallen.

Maar daarna lijkt het erop dat de zachtere lucht de kou verdringt, zegt Knol. ,,Het ziet ernaar uit dat vanuit het westen zachtere lucht naar Nederland komt. Het kan zomaar 15 graden worden”, zegt de meteoroloog. Echt lenteachtig wil het overigens nog niet worden, want de zon laat zich niet of nauwelijks zien. ,,Veel bewolking, flink wat regen en wind en volgens sommige berekeningen zelfs storm”, somt ze op. ,,De gevoelstemperatuur zal daarom allesbehalve die 15 graden zijn.”

Maas buiten de oevers

Door alle sneeuw en regen in Nederland en bijvoorbeeld België zal de Maas dit weekeinde naar verwachting op een aantal plaatsen buiten de oevers treden. Daarna zakt de waterstand weer, om volgende week opnieuw te gaan stijgen, verwacht Rijkswaterstaat. De waterbeheerder en waterschap Limburg verwachten geen opzienbarende problemen, maar houden de afvoer van de rivier scherp in de gaten.

Donderdag stond het water in beken in Zuid-Limburg al behoorlijk hoog doordat er veel water uit de Ardennen naar Nederland stroomde. Rijkswaterstaat denkt dat de afvoer bij Sint Pieter (onder Maastricht) zaterdag naar ongeveer 1000 kubieke meter per seconde stijgt en zelfs kan doorstijgen naar 1200 kubieke meter per seconde. Dat is een verhoogde waterstand, maar nog geen hoogwater.

Bij Roermond zullen gebieden langs de rivier eerder onder water lopen dan anders, omdat de stuw bij Roermond gerepareerd wordt. Gemeenten moeten goed op de actuele waterstanden letten om maatregelen als het afsluiten van wegen op tijd te nemen, adviseert Rijkswaterstaat. Ook grond langs de Grensmaas zal onderlopen.

