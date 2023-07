Rhodos zou droomvakantie worden, door hevige bosbranden wil Renuka naar huis: ‘De hele dag sirenes’

Strijder voor fusie Pv­dA-GroenLinks keert zich tegen ‘brutale’ Frans Timmermans

Ermeloër Bas de Gaay Fortman (85) streed jaren voor de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks, die er nu is. De GroenLinks-partijmastodont is desondanks ongelukkig. ,,Als Timmermans daadwerkelijk leider wordt, is voor mij de lol eraf.’’