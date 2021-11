Richard (51) speelde ‘spelletje’ met zijn kinderen waarbij hij ze net zo lang sloeg tot ze huilden

Hoe een 15-jarige leerling doordraai­de op school: ‘Dat dit zou gebeuren, zagen we niet aankomen’

Op wat gekissebis tussen puberende leerlingen na, was het op Lyceum Schravenlant in Schiedam altijd een oase van rust. Tot dinsdag, toen een 15-jarige leerling doordraaide en een enorme ravage veroorzaakte in het scheikundelokaal. ,,Het is moeilijk de juiste woorden te vinden voor wat is gebeurd, maar ik hoop dit nooit meer mee te maken”, zegt rector Jan van Beveren.

3 november