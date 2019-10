Richard uit Beuningen radeloos: monument dat zoontje op graf van zijn moeder plaatste is spoorloos verdwenen

Sebastiaan (28) heeft altijd (!) een piep in zijn oor: ‘Alsof er een bulldozer door mijn hoofd raast’

18:46 Sinds een paar maanden is het een heksenketel in het hoofd van onze verslaggever Sebastiaan Quekel. Hij lijdt aan tinnitus, een ernstige vorm van gehoorschade waarbij hij altijd een geluid waarneemt. In zijn geval een piep. Dit deelde hij vandaag met zijn vrienden, familie en collega's in een persoonlijk relaas op Facebook, met een waarschuwing. Wij vroegen hem deze waarschuwing ook te delen met onze lezers.