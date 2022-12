Rick ‘lag helemaal in de gruzelementen’ na zwaar vuurwerkongeluk, maar steekt nu weer volle bak af

Fors meer jongeren met wapens opgepakt: ‘Zorgelijk maar niet verrassend’

De politie heeft dit jaar 1268 jongeren tot 18 jaar aangehouden vanwege verboden wapenbezit. Een sterke stijging ten opzichte van vier jaar geleden, volgens de politie. In 2019 ging het om 315 minderjarigen. De politie is bezorgd over het feit dat steeds meer jongeren worden aangehouden voor verboden wapenbezit.

