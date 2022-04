Ridouan Taghi was al in 2006 verdachte in Spaans onderzoek

Volgens Nabil B. leerde hij Taghi in 2006 kennen in een Utrechtse lounge. ,,Soms kwam hij drie maanden elke dag, dan weer een tijd lang niet. Daarna ontstond er een band, want je had een sociaal contact. Op een gegeven moment bood Taghi zijn nummer aan me aan”, verklaarde hij eerder tijdens een zitting. Taghi had volgens de kroongetuige zelfs zijn eigen hoekje in het etablissement. ,,Hij was de enige die mocht roken binnen. Er kwam toen een rookverbod in de horeca.” Taghi heeft altijd ontkend dat hij Nabil B. persoonlijk kende en gezegd dat hij hem nooit heeft ontmoet.

Om die stelling te onderbouwen presenteerde Weski vrijdagochtend een tijdlijn aan de rechtbank en aan het Openbaar Ministerie. Zij hoopt dat het OM onderzoek doet naar die tijdlijn en bijvoorbeeld vluchtgegevens opvraagt, om zodoende een en ander te bevestigen. ,,Dan kan ook duidelijk worden dat wat de kroongetuige over deze ontmoetingen heeft gezegd niet waar kan zijn.”

Verdachte in Spaanse strafzaak en ernstig ziek

Uit de tijdlijn blijkt dat Taghi, hoofdverdachte in het immense liquidatieproces Marengo, in 2004 in Spanje verdachte werd in een strafzaak. Hij zou daarbij een Interpol-agent hebben neergestoken. Die verdenking leidde ertoe dat Taghi in elk geval in Spanje gesignaleerd stond en daar kon worden opgepakt. ,,Die zaak liep van 2004 tot 2009. Daarom reisde mijn cliënt in die periode niet naar Spanje.” Wel vloog hij in 2006 naar Nederland, vanuit Marokko, voor de geboorte van een van zijn kinderen. Direct na de bevalling zou het gezin weer naar Marokko zijn teruggevlogen.

Ook in 2007 verbleef Taghi kort in Nederland, opnieuw vanwege de geboorte van een kind. Eenmaal aangekomen op Schiphol bleek hij ernstig ziek te zijn geworden, en moest hij per ambulance naar het ziekenhuis in Nieuwegein worden overgebracht. Weski: ,,Daar verbleef hij twee tot drie weken. Cliënt heeft toen tegen het advies van de artsen het ziekenhuis verlaten en is toen direct met zijn gezin naar Marokko teruggereisd om daar te revalideren. Een andere reden voor de snelle terugkeer was toen ook dat de Spaanse procedure nog steeds liep en op dat moment weer niet duidelijk was of hij nu wel of niet gesignaleerd stond.” Volgens Weski kan het OM die medische gegevens eenvoudig opvragen om een en ander te controleren.

Ambassademedewerkers bezoeken Taghi in Marokko

In 2008 verbleef Taghi voornamelijk in Marokko, te weten in Casablanca. ,,Destijds zijn twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Marokko langs geweest met de mededeling dat de kinderbijslag diende te worden terugbetaald omdat cliënt en diens gezin feitelijk al verhuisd waren. Dat geld is destijds ook netjes teruggestort”, zei Weski. ,,En dat is ook door het OM op te vragen.” In 2010 en 2011 zou hij enkele weken in Nederland zijn geweest.

In 2012 was hij nogmaals drie weken in Nederland, waarna hij naar Cuba vloog voor drie weken. Daarna was hij nog tweemaal drie weken in Brazilië en de Dominicaanse Republiek. In juni 2012 raakt Taghi opnieuw betrokken in een Spaanse strafzaak, als drugshandelaar Tarik Abdellaoui in Marbella wordt neergeschoten. Taghi wordt door de Spaanse politie als verdachte gezien en wordt opnieuw gesignaleerd. ,,Cliënt is toen direct in juni met zijn gezin teruggereisd per auto naar Marokko. Cliënt is dus niet meer naar Nederland geweest.”

OM: Ondoenlijk om vluchtgegevens op te vragen

Het OM stelde dat het ondoenlijk is om vluchtgegevens van meer dan tien jaar geleden op te vragen. Bovendien is het volgens de officieren van justitie ook niet zo dat als ‘Weski’s tijdlijn’ zou kloppen, dat de door de kroongetuige gememoreerde ontmoetingen niet hebben plaatsgevonden. ,,Het is de verklaring van Nabil B. tegenover die van Taghi.”