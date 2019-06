Rieu diep geraakt door bestolen drumband: ik ga alles nieuw kopen

Onderwe­reld beraamt aanslag op agent die ‘undercover was’ bij oprollen drugslab in Brabant

6:45 Opnieuw is er vanuit de onderwereld een aanslag beraamd op een medewerker van de politie in Brabant. Onbekende criminelen hebben tienduizenden euro’s uitgeloofd voor informatie over de agent. Dat gebeurde nadat op sociale media een haarscherpe foto van de diender massaal was gedeeld met daarbij de tekst dat hij een rechercheur is die undercover werkt.