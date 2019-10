Rijbewijs kwijt na vluchtpoging: 100 kilometer per uur te hard in woonwijk

Een 44-jarige automobilist uit Breda heeft het in de nacht van zondag op maandag wel erg bont gemaakt. Hij reed met hoge snelheden door Breda, Prinsenbeek en Etten-Leur. Op de Beeksestraat in Prinsenbeek reed hij volgens de politie zelfs 100 kilometer per uur te hard.

Agenten merkten de bestuurder rond 01.30 uur op in Breda. Ze reden toen over de Nijverheidssingel. Omdat ze het idee hadden dat de automobilist te hard reed, werd de achtervolging ingezet. Niet veel later werd het vermoeden van de agenten bevestigd. De Bredanaar scheurde met hoge snelheden door de straten. Hij gaf geen gehoor aan het verzoek van de politie om te stoppen.

Spookrijden

In plaats daarvan reed hij met forse snelheid in de richting van Prinsenbeek en Etten-Leur. Tijdens zijn rit maakte hij gevaarlijke overtredingen. Hij nam al spookrijdend een rotonde en overschreed op de Beeksestraat de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur met ruim 100 kilometer per uur.