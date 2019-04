'Rijk moet begroting Curaçao op orde brengen'

Ontsnapte Murat C. (20) haalt uit naar rechters die hem niet vrijlaten: ‘Wat kijk je nou, stumperd?!’

1 april ,,Ik was bijna dood. Deze man slaat me en probeert me neer te steken. Ik kon niet anders.” De 20-jarige Murat C. uit Oss stelt dat hij op oudjaarsdag 2018 uit zelfverdediging handelde toen hij een 50-jarige plaatsgenoot in diens nek en rug stak. De jonge Ossenaar verwierf landelijke bekendheid toen hij vorige maand uit de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught ontsnapte.