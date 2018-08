Rijksuniversiteit Groningen roept medewerkers op student in huis te nemen

Vrienden over dader aanslag gemeente­huis: 'Hij wilde in het nieuws komen'

16:41 ,,Vanavond gaat het gebeuren!" Dat zei Hans van M. (59) in de laatste uren voordat hij zijn auto in het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel boorde. ,,We hebben 2,5 uur op de bank op hem zitten inpraten, maar hij was vastbesloten", verklaren Hilda en Wim* uit Oss tegenover De Gelderlander.