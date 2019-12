Rijkswaterstaat: ga alleen de weg op als het echt nodig is

Rijkswaterstaat waarschuwt mensen dat ze beter niet de weg op kunnen gaan als het niet per se nodig is. Dat heeft alles te maken met de dichte tot zeer dichte mist die in grote delen van het land voorkomt.

Wie toch gaat rijden, moet zijn mistlampen gebruiken. Ook is het verstandig genoeg afstand te houden en de rijstijl aan te passen.

Vroeg in de avond waren er al verschillende ongelukken als gevolg van mist en langzaam rijdend verkeer. In Friesland overleed een persoon bij een kettingbotsing, waarbij ook negentien gewonden vielen.

Code oranje

Ook op andere plekken, vooral in het noorden van het land ging het mis. Het KNMI heeft inmiddels code oranje afgegeven. Het weerinstituut waarschuwt dat het de komende uren nog mistiger kan worden. Kort na de jaarwisseling kan het zicht plaatselijk minder dan 10 meter zijn.

In de noordelijke helft van Nederland was kort na 20.00 uur al sprake van dichte tot zeer dichte mist, waarbij het zicht kan teruglopen tot hooguit 50 meter. In het zuiden is de mist wat minder dicht en blijft het zicht over het algemeen een stuk beter.

Volgens een actueel overzicht is sprake van dichte tot zeer dichte mist in Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen en Zuid-Limburg. Vanaf de tweede helft van de nacht wordt het zicht in het noorden ietsje beter, maar dichte mist blijft zeer waarschijnlijk. Pas op nieuwsjaarsdag wordt het zicht overal geleidelijk beter, verwacht het KNMI.

In de zuidelijke helft is het mistig of nevelig, daar geldt code geel, en daar blijft het zicht ook in de nacht wat beter. Maar door vuurwerk kan ook in het zuiden na middernacht dichte mist ontstaan.