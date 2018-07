Rijkswaterstaat: mijd komende weekeinden de A1

Bikkelhard rapport over jeugdzorg na zelfmoord 16-jarige jongen in instelling

16:11 Vandaag is een bikkelhard rapport verschenen over Limburgse hulpinstanties. Aanleiding voor het onderzoek was de zelfmoord van een 16-jarige jongen in mei 2017 binnen de poorten van de gesloten jeugdzorginstelling SJSJ Icarus.