Rijkswaterstaat: mijd morgenochtend snelwegen rond Utrecht vanwege boerenprotest

Kroegbaas sprak weggelopen kelderjon­gen: 'Hij was verwilderd en nooit naar school geweest’

13:35 De 25-jarige man die wegliep uit de boerderij in Ruinerwold zat op het terras bij café de Kastelein in datzelfde dorp. Eigenaar Chris Westerbeek rook onraad en tipte de politie. „Deze man zag er onverzorgd uit, had lang verwilderd haar en zei dat hij hulp nodig had en nooit naar school was geweest”, vertelt hij tegen het Dagblad van het Noorden.