Rik Loeters, beoogd Gelderse voorman van de BBB: ‘Nergens gaan boeren zo goed om met dier en natuur als in Nederland’

De landbouw moet krachtig blijven. Er verdwijnen al genoeg boeren. Onder die drijfveer stapt zuivelondernemer Rik Loeters (46) in de Gelderse politiek. De Didammer is de nieuwe lijsttrekker voor de BBB in Gelderland. ,,Nergens anders zijn boeren zo goed voor de dieren en de natuur als in Nederland.’’

Aan zijn eigen keukentafel in Didam, of beter buurtschap de Greffelkamp, weet hij het allemaal zo goed te vertellen. Dan verwondert en ergert Rik Loeters zich hoe ‘de politiek en de media omgaan met de voor Nederland, Europa en de wereld oh zo belangrijke voedselproductie’. Hij is getrouwd en vader van 3 kinderen. Over tien jaar roepen mijn kinderen: ‘Fijn pa, maar wat heb je zélf gedaan om de landbouw te redden?”

En dus stapt Rik Loeters nu _ ‘Ik ben geen politicus, maar ondernemer’, de politiek in. Als lijsttrekker doet hij in Gelderland mee aan de provinciale verkiezingen voor de partij van Caroline van der Plas. Want Nederland heeft een krachtige landbouw en dat moet zo blijven.

Alleen dan blijft de leefbaarheid op het platteland behouden, vindt Loeters. ,,In de dorpen moet voorzieningen als scholen, winkels en buurthuizen en openbaar vervoer op peil blijven. En oh, Ik ben beoogd lijsttrekker, he. De leden van de partij moeten op 12 november nog hun goedkeuring geven. Aan de Gelderse kieslijst van BBB hebben we een jaar gewerkt, we hebben 49 goede mensen.”

CDA-nest

Loeters is zoon van een melkveehouder. Hij bewoont de boerderij van zijn opa in het Liemerse buitengebied. Vandaar uit runt hij zijn internationale handelshuis in grondstoffen voor zuivelproducten. Hij komt uit een echt CDA-nest. Vader Rein was jaren raadslid voor de christendemocraten in Duiven en Scheemda. Zelf werd Rik al op zijn zestiende lid van het Christen-Democratisch Appèl. In 2019 zegde hij zijn lidmaatschap op. ,,Lokaal stem ik nog steeds CDA, maar landelijk weet de partij niet meer wie de eigen achterban is.”

In het provinciehuis in Arnhem wil hij straks opkomen voor de belangen van de agrarische sector. Van enige belangenverstrengeling met zijn onderneming ‘Trigona Dairy Trade’ is daarbij geen sprake, zegt Loeters. ,,Mijn bedrijf heeft geen directe link met de boeren in Gelderland.”

Stoom en kokend water

In 2030 moet van het kabinet de stikstofuitstoot met de helft zijn gereduceerd. De provincies zullen dat kabinetsbeleid grotendeels moeten uitvoeren. De hoogste bestuursrechter twijfelt aan het effect van emissiearme melkveestallen, bleek recent uit een uitspraak van de Raad van State. De ammoniakuitstoot blijkt groter dan gedacht, en dus is de stikstofwinst kleiner.

Toch moeten we de oplossing volgens Loeters vooral zoeken in innovatie. ,,Van gedwongen uitkopen van boeren kan geen sprake zijn”, zegt de nieuwe Gelderse voorman van de BoerenBurgerBeweging, ,,We gaan er ook niet allerlei maatregelen doorheen jassen. Als we 2030 qua stikstofdoelen niet halen, het zij zo. In de wet zelf staat trouwens 2035. Ik ben niet van de stoom en kokend water-politiek.”

Volgens diverse milieuclubs is de schade aan de natuur onomkeerbaar. Zonder terugdringen van stikstof zullen plant- en diersoorten uitsterven. Dat de agrariërs volop de schuld krijgen van de stikstofproblemen, is niet terecht vindt Loeters.

,,Velen boeren al generaties lang nabij een natuurgebied en moeten nu opeens weg omdat er een bepaald plantje niet meer groeit. Bovendien stoppen er jaarlijks al zoveel boeren omdat er geen opvolgers zijn. Over 15 jaar moeten we fondsen oprichten of mensen alsjeblieft weer boer willen worden. Door mijn bedrijf kom ik overal ter wereld. Nergens gaan boeren zo goed om met dier en natuur als in Nederland. Zeker buiten Europa niet.”