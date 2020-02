Rita Verdonk en Richard Krajicek in De Ochtend Show to go

In de Tweede Kamer gaat morgen de parlementaire ondervragingscommissie van start met openbare verhoren omtrent de financiering van moskeeën in Nederland. Partijen als de SP en SGP maken zich zorgen om de ‘ongewenste’ geldstromen uit het buitenland. Chef politiek Hans van Soest is te gast om hierover te vertellen.

Voormalig tennisser Richard Krajicek komt praten over het ABN AMRO World Tennis Tournament, dat deze week plaatsvindt in Ahoy en waarvan hij al 17 jaar toernooidirecteur is. Filmredacteur Ab Zagt en Diek Pothoven, hoofd styling van het Eurovisie Songfestival, schuiven aan om de uitreiking van de Oscars door te nemen.



Daarnaast praten we met verslaggever Niels Klaassen over de zaak Nicky Verstappen en bellen we met oud-minister Rita Verdonk over de Landelijke Schrapweek voor Jeugdzorgprofessionals. Verslaggever Peter Boender gaat langs bij Weerplaza en we nemen de stormschade in Nederland op.