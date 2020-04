RIVM: 145 sterfgevallen erbij en 76 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

Kamperen in 2020: op een vaste tijd met je gezin naar het toiletge­bouw

28 april Waar de meeste Nederlanders rond deze tijd wel weten waar zij hun zomervakantie doorbrengen, is dit nu voor velen nog een groot vraagteken. Kamperen bij het Gardameer of Lago Maggiore lijkt uit de gratie en vakantie in eigen land in trek. Maar is de camping wel open én moeten we ons eigen toilet meenemen?