RIVM: 2 nieuwe sterfgevallen en 6 ziekenhuisopnames

Eerste tropische dag is een feit: 30 graden in Limburg

13:55 De eerste tropische dag van 2020 is een feit. In het Limburgse Arcen werd het iets voor half twee vanmiddag 30 graden. Verwacht wordt dat het de komende uren op nog meer plekken 30 graden wordt. Na Arcen is het op dit moment het warmst in Hoek van Holland. Vorig jaar was al op 2 juni sprake van de eerste officiële tropische dag.