RIVM: 234 nieuwe sterfgevallen, wel minder besmettingen

Het aantal van 234 sterfgevallen is het hoogste aantal meldingen in 24 uur tot nu toe. De afgelopen dagen daalde dat getal juist: zaterdag 164, zondag 112, gisteren 101. Belangrijk om te vermelden is dat het gaat om meldingen, veel personen zijn niet de afgelopen 24 uur, maar al eerder overleden. Volgens het RIVM is op dinsdagen het aantal meldingen consequent het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag, pas op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd. Vorige week bijvoorbeeld, meldde het RIVM op dinsdag 175 doden terwijl dat er toen op maandag 93 waren.

Jonger dan dertig

Elf overleden personen zijn onder de vijftig. Een persoon is jonger dan dertig, maar het overlijden van de 29-jarige Guus uit beek en Donk is nog niet verwerkt in de jongste statistieken.



Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (of waren opgenomen) daalde de afgelopen week van aantallen van rond de vijf-, zeshonderd naar gisteren 260. Met 292 meldingen de afgelopen 24 uur blijft dat vandaag dus wel een beetje in de lijn van de afgelopen dagen.



Ook hier is belangrijk om te zeggen dat het gaat om méldingen van mensen die in het ziekenhuis liggen of lagen. De werkelijke datum van ziekenhuisopname kan al meerdere dagen geleden zijn en toch pas nu gemeld. ,,Kijkend naar het totaal aantal ziekenhuisopnames durf ik langzaam te zeggen dat we echt over de piek heen zijn,” zegt epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM. ,,In Noord-Brabant is dat nóg duidelijker. Maar in provincies als Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Limburg en Utrecht nog niet. Het verschilt echt per regio.”