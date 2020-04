RIVM: 83 sterfgevallen in de afgelopen 24 uur, 110 nieuwe ziekenhuisopnames

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 83. Ten opzichte van 142 coronadoden gisteren, is dat een flinke daling. Het officiële dodenaantal in ons land komt daarmee op 3.684.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is opnieuw gedaald. In de afgelopen 24 uur kwamen er 110 meldingen van nieuwe ziekenhuisopnames binnen. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis lag of nog ligt, is 9.704, blijkt uit de laatste cijfers.

Ook werden er 1.066 mensen positief getest op het virus, waarmee het officiële aantal besmettingen op 32.655 staat.

Volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. De gemeenten met de meeste in het ziekenhuis opgenomen patiënten liggen met name in Limburg en Noord-Brabant, zoals Peel en Maas, Boekel, Cranendonck en Bernheze. Ook de gemeente Oudewater in Utrecht staat in de top 10.

Niet iedereen getest

Zowel het aantal gemelde besmettingen als het aantal doden zijn onderschattingen. Registratie loopt soms achter, bovendien wordt niet iedereen die misschien besmet is getest. En daardoor komen ook veel sterfgevallen niet in de officiële statistieken van het RIVM terechtkomen. Uit CBS-cijfers over de totale sterfte blijkt dat vorige week tweeduizend Nederlanders meer zijn overleden dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Bijna twee keer zoveel als het RIVM meldde.

Komende dinsdag maakt het kabinet bekend of we na 28 april nog lang aan huis gebonden zijn door de coronamaatregelen, of dat er op bepaalde terreinen al wat versoepeld kan worden. Jacco Wallinga, de belangrijkste modellenmaker van het RIVM, benadrukte gisteren in een gesprek met deze krant dat het coronavirus zo snel en ongrijpbaar is, dat versoepeling van restricties alleen heel voorzichtig kan. Scholen kunnen slechts onder ‘strikte voorwaarden’ open. Sommige andere Europese landen laten voorzichtig wat restricties los.